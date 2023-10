SUPER LOTO DU TÉLÉTHON Salle polyvalente Dompierre, 19 novembre 2023, Dompierre.

Dompierre,Vosges

Salle des fêtes de Dompierre 88600

Début des jeux 14h00. (Ouverture des portes 12h30)

Nombreux lots : Cafetière programmable, friteuse, aspirateur souffleur de feuilles, plancha, fer à repasser, bons d’achat, paniers garnis et nombreux autres lots.

Buvette sur place.

Réservation au 06/46/75/43/86. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:30:00. 20 EUR.

Salle polyvalente

Dompierre 88600 Vosges Grand Est



Dompierre village hall 88600

Games start at 2:00 pm. (Doors open at 12:30 p.m.)

Numerous prizes: Programmable coffee maker, deep fryer, leaf blower vacuum cleaner, plancha, iron, shopping vouchers, gift baskets and many other prizes.

Refreshment bar on site.

Book on 06/46/75/43/86

Ayuntamiento de Dompierre 88600

Los partidos comienzan a las 14.00 horas. (Apertura de puertas a las 12.30)

Muchos premios: cafetera programable, freidora, aspirador soplador de hojas, plancha, vales de compra, cestas de regalo y muchos otros premios.

Bar de refrescos in situ.

Reserva el 06/46/75/43/86

Festsaal in Dompierre 88600

Beginn der Spiele 14.00 Uhr. (Öffnung der Türen 12.30 Uhr)

Zahlreiche Preise: programmierbare Kaffeemaschine, Fritteuse, Laubsauger, Plancha, Bügeleisen, Einkaufsgutscheine, Präsentkörbe und viele andere Preise.

Getränke vor Ort.

Reservierung unter 06/46/75/43/86

