SALON DES ANTIQUAIRES Salle polyvalente Dompaire, 28 janvier 2024, Dompaire.

Dompaire,Vosges

Premier Salon des Antiquaires.

Antiquités, belle brocante, collection.

Buvette et restauration.

Réservation au 06 44 29 32 43

Organisé par l’association pour la sauvegarde du patrimoine Dompaire Madonne & Lamerey. Tout public

Dimanche 2024-01-28 08:00:00 fin : 2024-01-28 18:00:00. 3 EUR.

Salle polyvalente rue de la Gare

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Premier Salon des Antiquaires.

Antiques, beautiful brocante, collection.

Refreshments and catering.

Book on 06 44 29 32 43

Organized by association pour la sauvegarde du patrimoine Dompaire Madonne & Lamerey

Primera Feria de Antigüedades.

Antigüedades, bello brocante, colección.

Refrescos y catering.

Reservas en el 06 44 29 32 43

Organizado por la asociación para la conservación del patrimonio Dompaire Madonne & Lamerey

Erste Messe der Antiquitätenhändler.

Antiquitäten, schöner Trödelmarkt, Sammlerstücke.

Erfrischungsgetränke und Speisen.

Reservierung unter 06 44 29 32 43

Organisiert vom Verein für die Bewahrung des Kulturerbes Dompaire Madonne & Lamerey

Mise à jour le 2023-11-18 par OT MIRECOURT