2023-03-25 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-25

Drome Die . Organisé par l’École de musique de Die et des Arts Plastiques, en collaboration avec Harmo’Dye (l’orchestre du diois) et avec le soutien des Amis de l’École de musique. Concert en deux partie, exposition d’art plastique des élèves à l’entrée de la salle. +33 4 75 22 21 44 Salle polyvalente Boulevard du ballon Die

