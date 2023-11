Bourse aux jouets Salle polyvalente des Rosiers Voutezac, 19 novembre 2023, Voutezac.

Voutezac,Corrèze

Bourse aux jouets organisée par familles rurales de Voutezac.

De 14h à 17h à la salle polyvalente des Rosiers.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:00:00. .

Salle polyvalente des Rosiers

Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Toy market organized by familles rurales de Voutezac.

2pm to 5pm at the Salle Polyvalente des Rosiers

Feria del juguete organizada por familles rurales de Voutezac.

De 14:00 a 17:00 en la Sala polivalente des Rosiers

Spielzeugbörse, organisiert von den Landfamilien von Voutezac.

Von 14 bis 17 Uhr in der Mehrzweckhalle von Les Rosiers

Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme