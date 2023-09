Repas avec animation Salle polyvalente des fêtes Bouglon, 14 octobre 2023, Bouglon.

Bouglon,Lot-et-Garonne

Repas avec animation.

Menu du traiteur AJAS.

Apéritif : kir & ses gâteaux secs. Soupe à l’oignon cuits au jambon, croutons maison & gruyère, rôti de bœuf crème au poivre flambée au cognac, pommes grenailles & carottes au romarin, assiette du berger & son délice de l’escargot, salade de fruits frais chantilly glace vanille, café, vins…

Inscriptions avant le 6 octobre.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle polyvalente des fêtes

Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meal with entertainment.

Menu by AJAS caterer.

Aperitif: kir & its dry cakes. Onion soup cooked with ham, home-made croutons & Gruyère cheese, roast beef with pepper cream flambéed with cognac, pommes grenailles & carrots with rosemary, assiette du berger & its snail delicacy, fresh fruit salad with vanilla ice cream, coffee, wine?

Register before October 6

Comida con espectáculo.

Menú del catering AJAS.

Aperitivo: kir & sus pasteles secos. Sopa de cebolla cocida con jamón, picatostes caseros y queso Gruyère, roast beef con crema de pimienta flambeada al coñac, pommes grenailles y zanahorias al romero, fuente del pastor y manjar de caracoles, ensalada de fruta fresca con nata montada y helado de vainilla, café, vino..

Inscríbase antes del 6 de octubre

Mahlzeit mit Animation.

Menü des Caterers AJAS.

Aperitif: Kir & seine trockenen Kekse. Zwiebelsuppe mit Schinken, hausgemachten Croutons & Greyerzer, Rinderbraten mit Pfeffercreme, flambiert mit Cognac, Bratkartoffeln & Rosmarinkarotten, Hirtenteller & Schneckendelikatesse, frischer Obstsalat mit Schlagsahne und Vanilleeis, Kaffee, Weine?

Anmeldungen bis zum 6. Oktober

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coteaux et Landes de Gascogne