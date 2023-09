Bal folk en Limousin Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) Bal folk en Limousin Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87), 4 novembre 2023, . Bal folk en Limousin Samedi 4 novembre, 21h00 Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) participation libre, consciente Musiques et danses du Limousin, du Berry, d’Auvergne, de Bretagne, de Gascogne… mais aussi Cajun, suèdois, Appalaches, Irlande… source : événement Bal folk en Limousin publié sur AgendaTrad Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) 13, Allée du Château

Salle polyvalente des allées du château, 87310 Saint-Auvent, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44472 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) Adresse 13, Allée du Château Salle polyvalente des allées du château, 87310 Saint-Auvent, France Age max 110 Lieu Ville Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) latitude longitude 45.804543;0.932156

Salle polyvalente des allées du château, Saint-Auvent (87) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//