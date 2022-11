Soirée Concert En Voiture Simone et Bal Folk avec Mosaïc salle Polyvalente, Démouville (14)

avec Mosaïc salle Polyvalente, Démouville (14) Rue du Bout de la Bas salle Polyvalente, 14840 Démouville, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39525 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] A l’invitation du comité de jumelages de la ville de Démouville à côté de Caen, le groupe Mosaïc, composé de 5 musiciens aimant la musique Trad et Folk animera un Bal Folk à partir de 21h dans la belle salle polyvalente de Démouville. Le groupe propose des musiques et des danses de toutes les régions de France et d’ailleurs et des chants à danser. Redonner le gôut à tous et toutes de danser, de s’amuser, de transmettre. Le groupe joue également en Live tous les 2èmes et 4èmes Jeudis de chaque mois dans des ateliers d’apprenssages de danses de Bal Folk à la MJC d’Hérouville St Clair et anime des bals Folks dans la région depuis une petite dizaine d’années. En première partie de cette soirée à 19h30 « En Voiture Simone », groupe vocal bien connu, nous proposera de voyager dans le monde au travers un répertoire de chansons variées au style parfois, classique, jazzi, loufoque….. tarif pour la soirée : 8 euros -12 ans gratuit source : événement Soirée Concert En Voiture Simone et Bal Folk avec Mosaïc publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T19:30:00+01:00

2022-11-26T23:30:00+01:00

Lieu salle Polyvalente, Démouville (14) Adresse Rue du Bout de la Bas salle Polyvalente, 14840 Démouville, France

