Repair Café de la Vôge #13 Salle polyvalente de Xertigny Xertigny

Xertigny Repair Café de la Vôge #13 Salle polyvalente de Xertigny Xertigny, 21 octobre 2023, Xertigny. Repair Café de la Vôge #13 Samedi 21 octobre, 14h00 Salle polyvalente de Xertigny Xertigny en Transitions organise son 13° Repair Café avec 6 ateliers répartis sur la salle polyvalente du village. Les ateliers couvrent le petit electroménager, l’informatique, les petits objets en bois, la couture et le vélo.

Plusieurs animations complèteront le dispositif un coin lecture, un atelier sur le tri des déchets, une table jeux du monde et bien sûr un espace petite restauration. Salle polyvalente de Xertigny Rue Marius Becker 88220 Xertigny Xertigny 88220 Vosges Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

