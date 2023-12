BAL TRAD’ Salle polyvalente de Villefort Pourcharesses, 13 janvier 2024, Pourcharesses.

Pourcharesses Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Good news de début d’année, le Bal Trad’ est de retour ! Samedi janvier réservez votre soirée pour un moment de danses endiablées… Pour les non-danseurs, venez boire un p’tit coup et profiter de la folle ambiance made in Foyer Rural de Pourcharesses-Villefort !

Prix libre et conscient.

EUR.

Salle polyvalente de Villefort

Pourcharesses 48800 Lozère Occitanie



