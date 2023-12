22ème Bourse toutes collections Salle polyvalente de Spechbach le Bas Spechbach, 28 janvier 2024, Spechbach.

Spechbach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

Vente ou échange d’objets de collection. Petite restauration.

Le rendez-vous des collectionneurs.

Comme chaque année, tous les collectionneurs se retrouveront dans la grande salle polyvalente de Spechbach le Bas avec son extension très lumineuse et proposeront à la vente ou à l’échange toutes sortes d’objets de collection des plus classiques au plus ou moins étonnants.

Les passionnés pourront ainsi compléter leurs collections, et tous les visiteurs découvriront une grande variété d’objets insolites.

Petite restauration sur place : moricettes, pâtisserie, café et boissons diverses.

Salle polyvalente de Spechbach le Bas

Spechbach 68720 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de tourisme du Sundgau