Bal Trad à Seix Salle polyvalente de Seix, Seix (09) Bal Trad à Seix Salle polyvalente de Seix, Seix (09), 8 décembre 2023, . Bal Trad à Seix Vendredi 8 décembre, 19h00 Salle polyvalente de Seix, Seix (09) Au Chapeau 19h00 à 20h00: Initiation 20h00 à 21h00: Auberge espagnole 21h00 à Minuit: Bal trad avec nos musiciens Nous vous attendons impatiemment pour passer une bonne soirée ensemble, en musique et dans la bonne humeur. Que vous soyez novice ou champion du monde de danses trad, vous êtes tous les bienvenus!!! A très bientôt. source : événement Bal Trad à Seix publié sur AgendaTrad Salle polyvalente de Seix, Seix (09) 5, Place de l’Allée

