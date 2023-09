Débat théâtral « La belle vie » Salle polyvalente de SAVY Savy Catégories d’Évènement: Aisne

Savy Débat théâtral « La belle vie » Salle polyvalente de SAVY Savy, 7 novembre 2023, Savy. Débat théâtral « La belle vie » Mardi 7 novembre, 14h30 Salle polyvalente de SAVY Suite à un diagnostic de territoires, les élus MSA de Picardie ont construit un débat théâtral à destination des séniors pour bien vivre sa retraite.

Cet événement nous réunira autour des thématiques suivantes : Les maladies cardiovasculaires, l’importance de rester actif, l’équilibre et les chutes.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 7 novembre 2023, à 14h30 à la salle polyvalente de SAVY (02590)

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir compléter le formulaire sur le lien suivant : https://forms.office.com/e/22NvBcithd

