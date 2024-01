70 ans de Fé du Biou Salle polyvalente de Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud, 7 janvier 2024, Salin-de-Giraud.

70 ans de Fé du Biou Dimanche 7 janvier, 14h00 Salle polyvalente de Salin-de-Giraud Entrée : 5€ – Ouvert à tous.

Pour changer des lotos et des courses camarguaises, l’association Prouvenço Aficioun propose en cette fête de l’Épiphanie, de venir partager un moment autour d’un film taurin et d’un gâteau des rois.

70 ans de Fé di Bioú, un film de Francois de Luca. Ce film retrace, en intégralité, l’histoire du Trophée Taurin, championnat de France de course camarguaise créé en 1952. L’occasion d’échanger et de débattre sur l’évolution de la course camarguaise.

Dimanche 7 janvier – 14h – Salle polyvalente de Salin-de-Giraud

Galette des rois : brioche ou frangipane, cidre compris.

Salle polyvalente de Salin-de-Giraud 18, allée des Platanes, 13129 Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud 13129 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

