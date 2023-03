VIDE GRENIER Salle polyvalente de Sainte Marie-sur Mer Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

2023-04-02 – 2023-04-02

Loire-Atlantique . Accueil des exposants à partir de 7h.

Réservation jusqu’au 18 mars.

Restauration sur place. Vide grenier organisé par l’APEL de l’Ecole Sainte-Victoire. +33 6 63 39 76 35 Salle polyvalente de Sainte Marie-sur Mer Rue Colonel Bézier Pornic

