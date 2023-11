Salon d’automne Campagn’Arts à Saint-Rémy Salle polyvalente de Saint-Rémy Saint-Rémy, 19 novembre 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Deux-Sèvres

Le Salon d’automne édition 2023 de l’association Campagn’Arts se tiendra le 19 novembre de 10h à 19h, à la salle polyvalente de Saint-Rémy.

La peinture et la littérature seront mises à l’honneur, avec des prix qui seront remis aux artistes en fin de journée.

Entrée libre

Buvette sur place.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

Salle polyvalente de Saint-Rémy

Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Campagn’Arts association’s Salon d’automne 2023 will be held on November 19, from 10am to 7pm, at the Salle polyvalente in Saint-Rémy.

Painting and literature will be in the spotlight, with prizes awarded to the artists at the end of the day.

Free admission

Refreshments on site

El Salón de Otoño 2023, organizado por la asociación Campagn’Arts, se celebrará el 19 de noviembre de 10.00 a 19.00 horas en la Sala Polivalente de Saint-Rémy.

Se centrará en la pintura y la literatura, y al final de la jornada se entregarán premios a los artistas.

Entrada gratuita

Refrescos in situ

Die Herbstmesse Ausgabe 2023 des Vereins Campagn’Arts findet am 19. November von 10.00 bis 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle von Saint-Rémy statt.

Im Mittelpunkt stehen Malerei und Literatur, wobei den Künstlern am Ende des Tages Preise verliehen werden.

Der Eintritt ist frei

Erfrischungsstände vor Ort

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Niort Marais Poitevin