Exposition Photos « Reflets » 
4 et 5 novembre 
Salle polyvalente de Saint-Martin-d'Abbat
Saint-martin-d'abbat

Exposition de photographies autour du thème « Reflets » , avec pour invité d'honneur Olivier Amancy.

L’association Abbatienne a pour objectif de regrouper des passionnés de photographie dans un cercle convivial de loisirs, afin de partager leurs compétences dans une optique de progression. Salle polyvalente de Saint-Martin-d’Abbat 10 Place de la Mairie, Saint-martin-d’abbat Saint-martin-d’abbat [{« type »: « email », « value »: « clubphotosma@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T09:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

