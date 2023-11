Baléti d’hiver avec Cazellots Salle polyvalente de Saint Jean de Fos, Saint-Jean-de-Fos (34) Baléti d’hiver avec Cazellots Salle polyvalente de Saint Jean de Fos, Saint-Jean-de-Fos (34), 16 décembre 2023, . Baléti d’hiver avec Cazellots Samedi 16 décembre, 20h30 Salle polyvalente de Saint Jean de Fos, Saint-Jean-de-Fos (34) L’association Les Soumiaires de St Guilhem le Désert, en partenariat avec l’association Barbotine Familles Rurales, organise son Baléti d’hiver le 16 décembre 2023. Où ? Salle polyvalente de St Jean de Fos, 34150 Avec qui ? Le groupe Cazellots Buvette et petite restauration sur place PAF : 5€, gratuit pour les – de 16 ans source : événement Baléti d’hiver avec Cazellots publié sur AgendaTrad Salle polyvalente de Saint Jean de Fos, Saint-Jean-de-Fos (34) 1, Avenue Pierre Razimbaud

