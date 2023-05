Fest-noz 100% paludier Salle polyvalente de Saillé, 16 septembre 2023, Guérande.

Fest-noz 100% paludier Samedi 16 septembre, 20h30 Salle polyvalente de Saillé Participation: 0

Les Veuzous, qui ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine oral et musical du Pays Guérandais, proposent un fest-noz uniquement consacré au répertoire de la presqu’île où, à travers une scène ouverte aux sonneurs et chanteurs, ne seront dansées que les danses du pays guérandais.

Renseignements et inscriptions sur leur site internet.

Participation libre.

Pour fêter ces 30 années d’existences, les veuzous et les chantous organisent, du 15 au 24 septembre 2023, différents événements autour de la musique et du chant traditionnels sur la Presqu’île guérandaise.

Salle polyvalente de Saillé 2 Chemin des Prés du Moulin 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 04 35 »}, {« type »: « email », « value »: « les.veuzous@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesveuzousdelapresquile.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/fest-noz-100-paludier-guerande.html »}]

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-17T00:00:00+02:00

