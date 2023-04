MARCHE POPULAIRE Salle Polyvalente de Ruaux Plombières-les-Bains Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

MARCHE POPULAIRE Salle Polyvalente de Ruaux, 30 avril 2023, Plombières-les-Bains . Plombières-les-Bains ,Vosges , MARCHE POPULAIRE Ruaux Salle Polyvalente de Ruaux Plombières-les-Bains Vosges Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux

2023-04-30 07:30:00 07:30:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00

Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux

Plombières-les-Bains

Vosges . Marche Populaire Internationale FFSP, parcours de 5,10, 20kms, sans difficultés particulières, ouvertes à tous : les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Inscription:3€, licence famille 6€ (enfants jusqu’à 16 ans) de 7h30 à 14h. Arrivée jusqu’à 18h. Boissons et petites collations gratuites au 1er contrôle. Possibilité de restauration chaude ou froide à l’arrivée et aux autres contrôles. Les chiens doivent être tenus en laisse. La marche aura lieu par tout les temps, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal. +33 6 34 13 66 17 Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux Plombières-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Plombières-les-Bains Adresse Plombières-les-Bains Vosges Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux Ville Plombières-les-Bains Departement Vosges Tarif Lieu Ville Salle Polyvalente de Ruaux Ruaux Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plombieres-les-bains /

MARCHE POPULAIRE Salle Polyvalente de Ruaux 2023-04-30 was last modified: by MARCHE POPULAIRE Salle Polyvalente de Ruaux Plombières-les-Bains 30 avril 2023 Ruaux Salle Polyvalente de Ruaux Plombières-les-Bains Vosges Salle Polyvalente de Ruaux Plombières-les-Bains Vosges

Plombières-les-Bains Vosges