Marché de Noël de Prahecq Salle polyvalente de Prahecq Prahecq, 3 décembre 2023, Prahecq.

Prahecq,Deux-Sèvres

Le marché de Noël de Prahecq aura lieu le 3 décembre, à la salle polyvalente..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle polyvalente de Prahecq

Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Prahecq’s Christmas market will take place on December 3, at the Salle Polyvalente.

El mercado navideño de Prahecq se celebrará el 3 de diciembre en la Sala Polivalente.

Der Weihnachtsmarkt in Prahecq findet am 3. Dezember in der Mehrzweckhalle statt.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Niort Marais Poitevin