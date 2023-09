Bal Trad’ avec Les Virounoux dau Bief – PRAHECQ Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) Bal Trad’ avec Les Virounoux dau Bief – PRAHECQ Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79), 22 octobre 2023, . Bal Trad’ avec Les Virounoux dau Bief – PRAHECQ Dimanche 22 octobre, 15h00 Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) 8 € Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) 1, Rue des Écoles

Salle Polyvalente de Prahecq, 79230 Prahecq, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00

2023-10-22T15:00:00+02:00 – 2023-10-22T19:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) Adresse 1, Rue des Écoles Salle Polyvalente de Prahecq, 79230 Prahecq, France Age max 110 Lieu Ville Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) latitude longitude 46.260771;-0.342172

Salle Polyvalente de Prahecq, Prahecq (79) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//