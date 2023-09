Cet évènement est passé Echino Café Info Salle polyvalente de Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes Catégories d’Évènement: Doubs

Pouilley-les-Vignes Echino Café Info Salle polyvalente de Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes, 16 septembre 2023, Pouilley-les-Vignes. Echino Café Info Samedi 16 septembre, 14h30 Salle polyvalente de Pouilley-les-Vignes Le samedi 16 septembre, à partir de 14h30, à la Salle polyvalente de Pouilley-les-Vignes (8, rue des Fontaines), Une « Échino-café-info » vous est proposée par l’Association pour l’Information et la Recherche sur l’Échinococcose Alvéolaire (AIREA) : Conférences flash avec des spécialistes et témoignages de patients. Initiative originale avec des temps d’échanges autour d’un café, thé, boisson fraîche entre chaque Intervention. Vous souhaitez en savoir plus sur la maladie du renard ? La maladie, le diagnostic, le traitement, la chirurgie, les profils les plus à risque : tous ces points seront expliqués par les spécialistes lors de ce rendez-vous. Salle polyvalente de Pouilley-les-Vignes 8 rue des fontaines 25115 POUILLEY LES VIGNES Pouilley-les-Vignes 25115 Doubs Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

