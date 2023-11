concert de sainte cécile par l’ensemble symphonique de pontenx salle polyvalente de pontenx les forges Pontenx-les-Forges Catégories d’Évènement: Landes

Pontenx-les-Forges concert de sainte cécile par l’ensemble symphonique de pontenx salle polyvalente de pontenx les forges Pontenx-les-Forges, 16 décembre 2023, Pontenx-les-Forges. Pontenx-les-Forges,Landes Concert de ste cécile pae l ensemble symphonique de pontenx (EIP) 1ere partie classique

bach prélude et fugue

mozart trauermusik

beethoven symphonie no 7 allegretto 2 emme partie chanson française

medley nougaro plus choeur (acap choeur)

medley aznavour 3eme partie pasos

nimeno

sangre de artista Tarifs : au chapeau.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

salle polyvalente de pontenx les forges

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-11-18 par OT Mimizan

