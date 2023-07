Assemblée générale EPE salle polyvalente de Plurien Plurien Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Assemblée générale EPE Jeudi 3 août, 20h00 salle polyvalente de Plurien Plurien Assemblée générale Erquy Plurien Environnement – EPE

Rapport moral et financier

Renouvellement du conseil d’administration

Perspectives d’avenir

Questions

un pot de l'amitié cloturera la soirée salle polyvalente de Plurien Plurien Plurien 22240 Côtes-d'Armor Bretagne

2023-08-03T20:00:00+02:00 – 2023-08-03T22:30:00+02:00

