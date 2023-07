Foire aux livres et Café’Bricol, le 10 septembre à Noueilles Salle polyvalente de Noueilles Noueilles Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Noueilles Foire aux livres et Café’Bricol, le 10 septembre à Noueilles Salle polyvalente de Noueilles Noueilles, 10 septembre 2023, Noueilles. Foire aux livres et Café’Bricol, le 10 septembre à Noueilles Dimanche 10 septembre, 08h30 Salle polyvalente de Noueilles Entrée libre. Exposants : 10 € la table en intérieur, 3 € le m/ en extérieur Pour faire sortir le livre des bibliothèques, le Lecteur du Val, en partenariat avec la médiathèque de Noueilles, organise sa 17ème Foire aux Livres d’occasion (et disques vinyles) le dimanche 10 septembre 2023, de 9 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente de Noueilles. Les bibliothèques qui le souhaitent y tiendront leur propre stand et les vendeurs amateurs de livres en tous genres ainsi que d’autres supports habituellement disponibles dans les médiathèques (revues, cd-audio, vinyles, DVD) sont également invités à s’inscrire (arrivée des vendeurs à partir de 8 h 30).

En parallèle se tiendra, dans le cadre d’une journée dédiée au réemploi et en partenariat avec la Médiathèque départementale et avec la participation de l’association « Les Petits Débrouillards », un Café’Bricol (« apprenez à réparer vos objets ! ») l’après-midi, de 14 h à 17 h. Prix des stands : 10.00 € la table de 1,80 m (5 € la première table pour les Noueillois) en intérieur ; 3 € le m/l (3 € les 2 premiers mètres pour les Noueillois) en extérieur.

Il sera également possible de se restaurer sur place (restauration et buvette).

Les inscriptions sont prises dès à présent, dans la limite des places disponibles, uniquement par courriel à l’adresse : info@lecteurduval.org Salle polyvalente de Noueilles Côte du Moutounié Noueilles 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « info@lecteurduval.org »}] [{« link »: « mailto:info@lecteurduval.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

