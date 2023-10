Marché de Noël SALLE POLYVALENTE DE NEVOY Nevoy, 25 novembre 2023, Nevoy.

Marché de Noël 25 et 26 novembre SALLE POLYVALENTE DE NEVOY

Marché de Noël de Nevoy aura lieu le 25 et 26 Novembre

Nombreux exposants de produits locaux et animations pour petits et grands, père Noël & animation maquillage.

SALLE POLYVALENTE DE NEVOY Nevoy Nevoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T16:00:00+01:00

FMACEN045V5004OO

Nevoy