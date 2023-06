Festival du Mont Gargan : Apéro-concert 100 % Limouzi Salle polyvalente de Neuvic-Entier Neuvic-Entier Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Neuvic-Entier Festival du Mont Gargan : Apéro-concert 100 % Limouzi Salle polyvalente de Neuvic-Entier Neuvic-Entier, 17 août 2023, Neuvic-Entier. Neuvic-Entier,Haute-Vienne Quatrième jour du Festival du Mont Gargan.

Salle polyvalente de Neuvic-Entier..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 22:30:00. .

Salle polyvalente de Neuvic-Entier

Neuvic-Entier 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Fourth day of the Mont Gargan Festival.

Neuvic-Entier multi-purpose hall. Cuarto día del Festival del Mont Gargan.

Sala polivalente de Neuvic-Entier. Vierter Tag des Mont Gargan Festivals.

Mehrzweckhalle in Neuvic-Entier. Mise à jour le 2023-06-23 par OT Briance Combade Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Neuvic-Entier Autres Lieu Salle polyvalente de Neuvic-Entier Adresse Salle polyvalente de Neuvic-Entier Ville Neuvic-Entier Departement Haute-Vienne Lieu Ville Salle polyvalente de Neuvic-Entier Neuvic-Entier

Salle polyvalente de Neuvic-Entier Neuvic-Entier Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvic-entier/