Le samedi 6 Janvier 2024 à la salle polyvalente de Moulès à 18h (ouverture des portes à 17h)

2 cartons pleins

8 quines

1 consolante

De trés nombreux lots à gagner : bons d’achats de 200€ au magasin Leclerc d’Arles, demi agneau de Crau, jambons, coffrets vins de Valériole, Freixenet Prestige, … Buvette à disposition

De trés nombreux lots à gagner : bons d'achats de 200€ au magasin Leclerc d'Arles, demi agneau de Crau, jambons, coffrets vins de Valériole, Freixenet Prestige, … Buvette à disposition

!!! VENEZ NOMBREUX !!! Salle Polyvalente de Moulès Moulès Moulès 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

