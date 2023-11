Loto de l’Estrambord Moulésien Salle Polyvalente de Moulès Moulès, 16 décembre 2023, Moulès.

Loto de l’Estrambord Moulésien Samedi 16 décembre, 17h00 Salle Polyvalente de Moulès 4€ le carton ; 10€ les 3; 15€ les 5 et 20€ les 8

Venez en famille, entre amis, de nombreux lots vous attendent :

TV Smart, montre connectée, smartphone, brunch pour 2 au Château d’Estoublon ! Et plus encore

Ouverture des portes à 17h

Début des jeux à 18h

Buvette et restauration sur place !

Animation par Florian Cyzene

Salle Polyvalente de Moulès Moulès Moulès 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

LOTO

L’ESTRAMBORD MOULÉSIEN