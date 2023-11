Loto du club Taurin La Bandido Salle Polyvalente de Moulès Moulès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Loto du club Taurin La Bandido
Samedi 25 novembre, 17h00
Salle Polyvalente de Moulès
1 carton : 3€ / 3 cartons : 8€ / 6 cartons : 15€ / 9 cartons : 20€
Grand Loto du Club Taurin La Bandido de Moulès

Le 25 Novembre 2023 à la salle polyvalente de Moulès à 18h (ouverture des portes à 17h)

2 cartons pleins

8 quines

1 consolante

De trés nombreux lots à gagner : bons d’achats de 200€ au magasin Leclerc d’Arles, demi agneau de Crau, jambons, coffrets vins de Valériole, Freixenet Prestige, … Buvette à disposition

De trés nombreux lots à gagner : bons d'achats de 200€ au magasin Leclerc d'Arles, demi agneau de Crau, jambons, coffrets vins de Valériole, Freixenet Prestige, …
Buvette à disposition
!!! VENEZ NOMBREUX !!!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-25T17:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

