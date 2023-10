Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Salle Polyvalente de Moulès Moulès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Moulès Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Salle Polyvalente de Moulès Moulès, 12 novembre 2023, Moulès. Bourse aux jouets et vêtements d’enfants Dimanche 12 novembre, 09h00 Salle Polyvalente de Moulès Entrée gratuite SAVE THE DATE ! Des jouets qui s’entassent ?

Des habits d’enfants devenus trop petits?

Venez les vendre!

Réservez votre stand dès maintenant ! 2,50€ le mètre pour les adhérents de l’APE, 4€ pour les non adhérents.

Buvette et petite restauration sur place. Infos et inscriptions : 07.80.40.68.51 ( par sms à partir de 12h30 ) Salle Polyvalente de Moulès Moulès Moulès 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « lespetitsmoulesiens@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00 moulès bourse aux jouets Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Moulès Autres Lieu Salle Polyvalente de Moulès Adresse Moulès Ville Moulès Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Salle Polyvalente de Moulès Moulès latitude longitude 43.656982;4.741522

Salle Polyvalente de Moulès Moulès Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moules/