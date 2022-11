Loto de l’Estrambord Moulésien Salle Polyvalente de Moulès Moulès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Moulès

Loto de l’Estrambord Moulésien Salle Polyvalente de Moulès, 26 novembre 2022, Moulès. Loto de l’Estrambord Moulésien Samedi 26 novembre, 18h00 Salle Polyvalente de Moulès

Prix des cartons

Super loto de l’Estrambord à Moulès Salle Polyvalente de Moulès Moulès Moulès 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le SUPER LOTO DE L’ESTRAMBORD MOULESIEN fait son retour en 2022.

Rdv à Salle polyvalente de Moulès Samedi 26/11/2022 à 18h00 -Ouverture des portes 17h

De nombreux lots et des bons d’achat ! + de 2000€! 11 quines, 6 cartons pleins, consolante, carton vide, tombola!

11 quines, 6 cartons pleins, consolante, carton vide, tombola! On vous attend nombreux pour l’événement de l’année!!!

​

l’Estrambord Moulésien #Loto #moulès #arles #bingo L’Estrambord Moulésien – Les rendez vous festifs à Moulès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T18:00:00+01:00

2022-11-26T21:00:00+01:00 l’Estrambord Moulésien

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Moulès Autres Lieu Salle Polyvalente de Moulès Adresse Moulès Ville Moulès Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Salle Polyvalente de Moulès Moulès Departement Bouches-du-Rhône

Salle Polyvalente de Moulès Moulès Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moules/

Loto de l’Estrambord Moulésien Salle Polyvalente de Moulès 2022-11-26 was last modified: by Loto de l’Estrambord Moulésien Salle Polyvalente de Moulès Salle Polyvalente de Moulès 26 novembre 2022 Moulès Salle Polyvalente de Moulès Moulès

Moulès Bouches-du-Rhône