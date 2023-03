Vide ta chambre Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Vide ta chambre Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais, 19 mars 2023, Montbrun-Lauragais. Vide ta chambre Dimanche 19 mars, 09h00 Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais La table de 2m : 5 Euros Vide ta chambre : Jouets, Vêtements enfants, Livres jeunesse, Puériculture…

Rendez-vous de 9h à 16h à la salle des fêtes de Montbrun-Lauragais.

Petite restauration toute la journée, au profit des projets de l’Association Autour de l’école.

Petite restauration toute la journée, au profit des projets de l'Association Autour de l'école.

Pour ceux ayant passé une commande, venez récupérer vos limonades et bières La Muretaine.

2023-03-19T09:00:00+01:00 – 2023-03-19T16:00:00+01:00

