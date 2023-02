Entretien hivernal des Vergers Collectifs Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Entretien hivernal des Vergers Collectifs Dimanche 12 février, 15h00 Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais Demi journée d'entretien des vergers collectifs Salle Polyvalente de Montbrun Lauragais Plaine picard, 31450 Montbrun Lauragais Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie Pour préparer le printemps, Grains de Pollen organise une demi-journée d'entretien hivernal des vergers collectifs de l'opération "Paysages à croquer, j'adopte un arbre".

Cette action est ouverte à toutes et à tous et sera l’occasion de vous former à la taille douce et à la conduite durable des arbres fruitiers.

Rendez-vous DIMANCHE 12 FEVRIER à 15 heures dans la salle polyvalente de Montbrun Lauragais.

Venez avec gants et sécateurs. Vous pouvez vous inscrire sur grainsdepollen@gmail.com

Cette opération est organisée conformément à la nouvelle convention signée avec la mairie.

