JOURNÉE FLUO – COMITÉ DES FÊTES DE MARVEJOLS Salle Polyvalente de Marvejols Marvejols, 4 novembre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Préparez vous à vivre une journée inoubliable pleine de couleurs, d’action et de musique ! Le Comité des Fêtes de Marvejols vous invite à la Journée Fluo la plus épique de l’année. Voici ce qui vous attend :

Après-midi Laser Game : Enfilez vos tenues….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle Polyvalente de Marvejols

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Get ready for an unforgettable day of color, action and music! The Comité des Fêtes de Marvejols invites you to the most epic Fluo Day of the year. Here’s what’s in store:

Laser Game afternoon: Get dressed for the…

Prepárate para un día inolvidable de color, acción y música El Comité des Fêtes de Marvejols te invita al Fluo Day más épico del año. Esto es lo que te espera:

Tarde de Laser Game: Ponte los disfraces…

Machen Sie sich bereit für einen unvergesslichen Tag voller Farben, Action und Musik! Das Festkomitee von Marvejols lädt Sie zum epischsten Fluo-Tag des Jahres ein. Hier ist, was Sie erwartet:

Lasergame-Nachmittag: Schlüpfen Sie in Ihre Outfits…

