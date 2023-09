THÉ DANSANT SPÉCIAL AUTOMNE – COMITÉ DES FÊTES DE MARVEJOLS Salle polyvalente de Marvejols Marvejols, 22 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Participez à un après-midi de danse endiablée en compagnie d’un fabuleux orchestre de musette lors de notre Thé Dansant Spécial Automne! Dansez, amusez-vous et profitez de la musique en bonne compagnie!

Des rafraîchissements et des collations seront ….

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle polyvalente de Marvejols

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Join a fabulous musette band for a wild afternoon of dancing at our Autumn Thé Dansant! Dance, have fun and enjoy the music in good company!

Refreshments and snacks will be …

¡Únete a una fabulosa banda de musette para una tarde de baile salvaje en nuestro Baile del Té de Otoño! Baila, diviértete y disfruta de la música en buena compañía

Habrá refrescos y aperitivos …

Nehmen Sie an einem Nachmittag voller Tanz teil, begleitet von einem fabelhaften Musette-Orchester bei unserem Tanztee im Herbst! Tanzen Sie, amüsieren Sie sich und genießen Sie die Musik in guter Gesellschaft!

Für Erfrischungen und Snacks ist gesorgt.

