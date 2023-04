L’Art aux Prés Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Les Muids Catégories d’évènement: Les Muids

L’Art aux Prés Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés, 13 mai 2023, Les Muids. L’Art aux Prés 13 et 14 mai Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Entrée libre L’Art aux Prés vous invite au 21ème Salon des « Prairials »

Venez découvrir les oeuvres de Véronique PEETERS, sculptrice et Christian VASSORT, peintre.

Participation musicale de la Fraternelle lors du vernissage. Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés rue du stade, Mareau aux prés Les Muids 45370 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 Sculptrise peintre MAREAU

