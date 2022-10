Festival BiodiverCiné Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Les Muids Catégories d’évènement: Les Muids

Loiret

Festival BiodiverCiné Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés, 28 novembre 2022, Les Muids. Festival BiodiverCiné Lundi 28 novembre, 19h00 Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés

Entrée libre

Assistez à la 2e édition du festival ! Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés rue du stade, Mareau aux prés Les Muids 45370 Loiret Centre-Val de Loire BiodiverCiné, jeune festival qui vit en 2022 sa deuxième édition est né

d’une envie, celle de sensibiliser le public aux enjeux locaux et

sociétaux de la biodiversité de façon ludique, artistique et… scientifique ! Le Pays Loire Beauce et ses élus locaux ont souhaité déployer une

stratégie globale de préservation et d’amélioration de la biodiversité

locale sur une période de 10 ans (2021-2031). Ce festival mêle regards artistiques et scientifiques afin de sensibiliser

sur une thématique particulière en lien avec la biodiversité.

Ainsi des acteurs culturels audiovisuels (Valimage, Ciclic, Agence du

Court-Métrage, professionnels…), de l’art vivant (Fous de Bassan !) et

scientifiques (Hommes et Territoires, Fredon Centre Val de Loire, Loiret

Nature Environnement) s’associent pour travailler avec le Pays Loire

Beauce sur la sensibilisation à la biodiversité. En 2022, le thème de l’édition est Herbes des villes, herbe des champs. 3 soirées s’articuleront autour de : Théâtre

Intermède autour d’un buffet et d’un stand pour échanger avec les intervenants (Hommes et Territoires, Valimage et les Fous de Bassan)

Projection de courts-métrages Rendez-vous les Jeudi 24 Novembre 2022 à 19h – à La Fabrique à Meung sur Loire – 5 Rue des Mauves, 45130 Meung sur Loire

Lundi 28 Novembre 2022 à 19h – Salle polyvalente à Mareau aux Prés – Rue du Stade, Mareau aux Prés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T19:00:00+01:00

2022-11-28T22:00:00+01:00 PETR Loire Beauce

Détails Catégories d’évènement: Les Muids, Loiret Autres Lieu Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Adresse rue du stade, Mareau aux prés Ville Les Muids lieuville Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Les Muids Departement Loiret

Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Les Muids Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-muids/

Festival BiodiverCiné Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés 2022-11-28 was last modified: by Festival BiodiverCiné Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés 28 novembre 2022 Les Muids Salle polyvalente de Mareau-aux-Prés Les Muids

Les Muids Loiret