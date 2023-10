CONCERT DE SAINTE CÉCILE Salle polyvalente de Maillé Maillé, 25 novembre 2023, Maillé.

Maillé,Vendée

Grand évènement avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de la Rochelle et l’Ensemble musical de Maillé !.

2023-11-25

Salle polyvalente de Maillé

Maillé 85420 Vendée Pays de la Loire



Big event with the Orchestre d’Harmonie de la Ville de la Rochelle and the Ensemble musical de Maillé!

¡Gran acontecimiento con la Orchestre d’Harmonie de la Ville de la Rochelle y el Ensemble musical de Maillé!

Großes Ereignis mit dem Harmonieorchester der Stadt La Rochelle und dem Ensemble musical de Maillé!

