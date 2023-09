Cet évènement est passé Projection du court-métrage « Bastia Capitale », spectacle historique de » A Notte di a Memoria « , réalisé par Laura Gonçalves-Santoni. Salle Polyvalente de Lupinu Bastia Catégories d’Évènement: Bastia

Haute-Corse Projection du court-métrage « Bastia Capitale », spectacle historique de » A Notte di a Memoria « , réalisé par Laura Gonçalves-Santoni. Salle Polyvalente de Lupinu Bastia, 15 septembre 2023, Bastia. Projection du court-métrage « Bastia Capitale », spectacle historique de » A Notte di a Memoria « , réalisé par Laura Gonçalves-Santoni. Vendredi 15 septembre, 17h00 Salle Polyvalente de Lupinu Présentation et projection du court-métrage « Bastia Capitale », avec les images du spectacle historique de « A Notte di a Memoria », reconstitution du Cambiu di Bastia, réalisé par Laura Gonçalves-Santoni, en partenariat avec le Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Salle Polyvalente de Lupinu 15 rue Saint-Exupéry, Bastia Bastia 20600 Haute-Corse Corse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-15T17:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00 Comité des Fêtes et de l’Animation du Patrimoine de Bastia Détails Catégories d’Évènement: Bastia, Haute-Corse Autres Lieu Salle Polyvalente de Lupinu Adresse 15 rue Saint-Exupéry, Bastia Ville Bastia Departement Haute-Corse Lieu Ville Salle Polyvalente de Lupinu Bastia latitude longitude 42.676997;9.439316

Salle Polyvalente de Lupinu Bastia Haute-Corse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bastia/