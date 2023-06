Concert de chorales Salle polyvalente de loisirs Le Pallet Le Pallet Catégories d’Évènement: Le Pallet

Loire-Atlantique Concert de chorales Salle polyvalente de loisirs Le Pallet, 3 juin 2023, Le Pallet. Concert de chorales Samedi 3 juin, 20h30 Salle polyvalente de loisirs 6 € – gratuit jusqu’à 12 ans Les adhérents de la chorale CHANT’HEULIN , la chorale de la Chapelle Heulin, auront le plaisir de terminer la saison en se produisant sur scène. La représentation aura lieu à la grande salle polyvalente du Pallet

le samedi 3 Juin à 20h30.

Le temps d’une soirée, le public pourra découvrir le nouveau répertoire de la chorale et de ses invités.

Cette année, CHANT’HEULIN reçoit TOURNESOL, la chorale de La Bruffière dirigée par Virgine Figueira. CHANT’HEULIN vous proposera un florilège de belles chansons françaises et de variété contemporaine.

La chorale est dirigée par le chef de choeur David Lambert et l’accompagnement musical assuré par Valérie Songeur. Nous vous attendons nombreux et serons heureux de partager avec vous ce moment qui, n’en doutons pas, marquera les prémices de l’été. Salle polyvalente de loisirs rue des Sports, 44330 Le Pallet Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://chantheulin.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « chantheulin@outlook.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

