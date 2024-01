En’ corps Salle Polyvalente de Lavernose-Lacasse Lavernose-Lacasse, mercredi 7 février 2024.

En’ corps Cie L’Ailleurs des PeauxCibles Mercredi 7 février, 11h00 Salle Polyvalente de Lavernose-Lacasse Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T11:00:00+01:00 – 2024-02-07T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T11:00:00+01:00 – 2024-02-07T11:30:00+01:00

En’ corps est un spectacle fantaisiste qui questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et au bonheur à travers l’histoire de Sacha. Elle emporte le public à bord de son bateau, de ses oiseaux, de ses raz-de-mots. De sa genèse familiale décapante à sa vie d’adulte farfelue, nous voyagerons aussi au détour de la poésie des ombres de son enfance et de son imaginaire. Cette ode à la singularité se joue en mots, en objet et en corps » pour être heureux simplement comme on est/naît ! «

Salle Polyvalente de Lavernose-Lacasse Imp. du Château, 31410 Lavernose-Lacasse Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 56 59 39 »}]