Découverte des Danses Collectives Salle polyvalente de La Maison Maladière, Dijon (21), 14 mai 2023, . Découverte des Danses Collectives Dimanche 14 mai, 16h00 Salle polyvalente de La Maison Maladière, Dijon (21) entrée libre L’atelier de danses traditionnelles collectives de l’ ASCS Balzac vous invite à la découverte de Danses Collectives d’origines historiques et géographiques variées avec la participation du groupe « Bald’Ouche ». Ouvert à tous, petits et grands. Les débutants sont les bienvenus : une initiation est prévue pour l’apprentissage des pas et des figures. source : événement Découverte des Danses Collectives publié sur AgendaTrad Salle polyvalente de La Maison Maladière, Dijon (21) 25, Rue Balzac Salle polyvalente de La Maison Maladière, 21000 Dijon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42404 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

