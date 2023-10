Stage danses traditionnelles internationales avec Maurice Peretz salle polyvalente de la mairie rue du parc 26 Livron Drôme, Livron-sur-Drôme (26), 26 novembre 2023, .

Stage danses traditionnelles internationales avec Maurice Peretz Dimanche 26 novembre, 10h00 salle polyvalente de la mairie rue du parc 26 Livron Drôme, Livron-sur-Drôme (26) 35€/25€ TR

9h30 accueil, de 10h à 17h30 stage avec pause repas partagé à 12h30.

C’est un stage tout niveau pour le plaisir de danser, avec des danses traditionnelles le plus souvent en cercle, sur des rythmes variés et des mélodies de tout pays : grèce, Irlande, pays des balkans, extrême orient… Le chorégraphe québécois Maurice Peretz saura vous entraîner dans des danses plus ou moins faciles avec la qualité de son enseignement qu’on lui connaît.

Contacter Carmelina Aubert pour tout renseignement et recevoir le fyer avec bulletin d’inscription : 0614111423 ou carmelina.aubert@sfr.fr

salle polyvalente de la mairie rue du parc 26 Livron Drôme, Livron-sur-Drôme (26) 90, Avenue Joseph Combier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

