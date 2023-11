CARDIO/RENFO/STRETCH salle polyvalente de la Madeleine Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans CARDIO/RENFO/STRETCH salle polyvalente de la Madeleine Orléans, 7 novembre 2023, Orléans. CARDIO/RENFO/STRETCH 7 novembre – 5 décembre, les mardis salle polyvalente de la Madeleine 224 L’association DYNA GYM ORLEANS vous propose de venir découvrir le cours de CARDIO/RENFO/STRETCH sur 1h30 à la salle Madeleine

Essai gratuit

Votre adhésion vous donne accès à l'ensemble de nos cours sauf le pilates

salle polyvalente de la Madeleine
103 faubourg madeleine 45000 orléans
Orléans 45000
Loiret
Centre-Val de Loire

2023-11-07T18:15:00+01:00 – 2023-11-07T19:45:00+01:00

