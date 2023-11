Grand Concert de Jazz Salle polyvalente de la Jourdane Boisset, 18 novembre 2023, Boisset.

Boisset,Haute-Loire

Grand concert de jazz avec le Jazz-Band de Saint-Germain-Laprade.

formation de 21 musiciens amateurs.

Le JazzBand est une harmonie de sons et d’improvisations qui honore l’euphonie du Jazz..

Concert de 2 X 40 minutes avec entracte

Réservation conseillée.

2023-11-18 20:30:00

Salle polyvalente de la Jourdane

Boisset 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Big jazz concert with the Saint-Germain-Laprade Jazz Band.

a group of 21 amateur musicians.

The JazzBand is a harmony of sounds and improvisations that honors the euphony of jazz…

2 X 40-minute concert with intermission

Reservations recommended

Gran concierto de jazz con la Saint-Germain-Laprade Jazz Band.

un grupo de 21 músicos aficionados.

La JazzBand es una armonía de sonidos e improvisaciones que hace honor a la eufonía del jazz.

Concierto de 2 X 40 minutos con intermedio

Se recomienda reservar

Großes Jazzkonzert mit der Jazz-Band aus Saint-Germain-Laprade.

formation aus 21 Amateurmusikern.

Die JazzBand ist eine Harmonie aus Klängen und Improvisationen, die die Euphonie des Jazz ehrt…

Konzert von 2 X 40 Minuten mit Pause

Reservierung empfohlen

