La tisseuse d’histoires – Murielle Richer – Les cent Voix – Association Caus’ette Salle Polyvalente de la Gornière, 4 novembre 2022, Châtellerault.

La tisseuse d’histoires – Murielle Richer – Les cent Voix – Association Caus’ette Vendredi 4 novembre, 20h30 Salle Polyvalente de la Gornière

4€, 6€ et 8€, réservation conseillée

Paroles Tissées, Mémoires Contées

Salle Polyvalente de la Gornière 15 Rue de la Gornière, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Fille, petite-fille de couturières et de brodeuses, arrière-petite Fille, petite-fille de couturières et de brodeuses, arrière-petite fille de tailleur et de fileur de chanvre, c’est tout naturellement fille de tailleur et de fileur de chanvre, c’est tout naturellement que Murielle Richer est inspirée par l’univers du tissu. que Murielle Richer est inspirée par l’univers du tissu.

Héritière de cette créativité, elle s’invente Tisseuse d’Histoires Héritière de cette créativité, elle s’invente Tisseuse d’Histoires quand le conte frappe à sa porte.quand le conte frappe à sa porte.

Grâce aux témoignages d’anciens creusois sur l’univers du Fil Grâce aux témoignages d’anciens creusois sur l’univers du Fil et à la boite à couture de sa grand-mère, elle crée le spectacle et à la boite à couture de sa grand-mère, elle crée le spectacle « Paroles Tissées, Mémoires Contées ».« Paroles Tissées, Mémoires Contées ».

Présence de dentellières et brodeuses du groupe «de fil en Présence de dentellières et brodeuses du groupe «de fil en aiguille» avec leurs carreaux et leurs ouvrages.aiguille» avec leurs carreaux et leurs ouvrages.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T20:30:00+01:00

2022-11-04T21:30:00+01:00

C Doume