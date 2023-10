Bal des Vampires Salle Polyvalente de La Choque La Chapelle-d’Armentières Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord Bal des Vampires Salle Polyvalente de La Choque La Chapelle-d’Armentières, 28 octobre 2023, La Chapelle-d'Armentières. Bal des Vampires Samedi 28 octobre, 14h00 Salle Polyvalente de La Choque ⚰️ Entrée Gratuite ⚰️ A peine repris les chemins de l’école, du travail… que je vous parle déjà des prochaines vacances de Toussaint. ☠️

On a hâte, pas vous ?! On se retrouve pour notre ‍♀️ BAL DES VAMPIRES ☠️ Buvette et restauration sur place ☠️ Hooooooooou Salle Polyvalente de La Choque 42 rue Marle, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Salle Polyvalente de La Choque Adresse 42 rue Marle, La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Salle Polyvalente de La Choque La Chapelle-d'Armentières latitude longitude 50.67783;2.874131

Salle Polyvalente de La Choque La Chapelle-d'Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-d'armentieres/