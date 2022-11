Forum des métiers et des formations du numérique Salle polyvalente de la Bretagne La Bretagne Catégorie d’évènement: La Bretagne

Forum des métiers et des formations du numérique Salle polyvalente de la Bretagne, 25 novembre 2022, La Bretagne. Forum des métiers et des formations du numérique Vendredi 25 novembre, 08h30 Salle polyvalente de la Bretagne

Entrée libre et gratuite, renseignements :

DIGITAL REUNION vous invite à participer au « Forum des métiers et des formations du numérique » organisé par Le Collectif de la Bretagne et ses partenaires Salle polyvalente de la Bretagne 5 Chemin des Routiers, La Bretagne, 97490 La Bretagne La Bretagne 97490 La Réunion

https://goo.gl/maps/Tz6doq5yVcoMfTBA8 Organisé par Le Collectif de la Bretagne et ses partenaires, le « Forum des métiers et des formations du numérique » permet aux jeunes du territoire d’identifier, découvrir et démarrer des formations certifiantes/diplômantes dans des métiers d’avenir. Il se déroulera le Vendredi 25 Novembre 2022 de 8h30 à 12h00 à la salle polyvalente de la Bretagne : 05 Chemin des routiers, La Bretagne, 97490 Sainte-Clotilde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T05:30:00+01:00

2022-11-25T09:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: La Bretagne Autres Lieu Salle polyvalente de la Bretagne Adresse 5 Chemin des Routiers, La Bretagne, 97490 La Bretagne Ville La Bretagne lieuville Salle polyvalente de la Bretagne La Bretagne

Salle polyvalente de la Bretagne La Bretagne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bretagne/

Forum des métiers et des formations du numérique Salle polyvalente de la Bretagne 2022-11-25 was last modified: by Forum des métiers et des formations du numérique Salle polyvalente de la Bretagne Salle polyvalente de la Bretagne 25 novembre 2022 La Bretagne Salle polyvalente de la Bretagne La Bretagne

La Bretagne