Beaujolais nouveau salle polyvalente de Griselles Griselles Catégorie d’Évènement: Griselles Beaujolais nouveau salle polyvalente de Griselles Griselles, 16 novembre 2023, Griselles. Beaujolais nouveau Jeudi 16 novembre, 18h30 salle polyvalente de Griselles Le 16 novembre, le club « la joie de vivre » de Griselles organise son traditionnel Beaujolais nouveau à la salle polyvalente. Au menu : plateau de charcuterie, fromage, dessert et café ! Venez partager un moment convivial ! salle polyvalente de Griselles Rue de la Cléry, Griselles Griselles [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 96 62 02 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00 FMACEN045V50BC90 club la joie de vivre griselles Détails Catégorie d’Évènement: Griselles Autres Lieu salle polyvalente de Griselles Adresse Rue de la Cléry, Griselles Ville Griselles Lieu Ville salle polyvalente de Griselles Griselles latitude longitude 48.0792;2.82862

salle polyvalente de Griselles Griselles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/griselles/